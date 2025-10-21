Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları, nefes kesen dokunulmazlık mücadelesinin ardından belli olacak. İlk eleme potasına giren isimler kırmızı takımdan çıkmıştı. Peki, bu kez dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, potaya kimler girdi? İşte 21 Ekim 2025 tarihli MasterChef son bölümde yaşananlar…

Masterchef Türkiye'de kıyasıya rekabet tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk iki eleme adayı Aslı ve Sümeyye'nin kırmızı takımdan seçildiği haftada, yarışmacılar bu kez ikinci dokunulmazlık oyununda üstünlük kurmak için mutfakta ter döktü. Kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden ekip haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirlemek zorunda kaldı. Peki, dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu, eleme potasına kimler girdi? İşte 21 Ekim 2025 MasterChef son bölüm detayları…

MASTERCHEF ELEME POTASI

Haftanın ilk iki eleme adayı kırmızı takımdan Aslı ve Sümeyye oldu. Bu iki yarışmacı, hafta sonunda yapılacak bireysel eleme turunda MasterChef'te kalabilmek için yeniden mutfağa çıkacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

MasterChef Türkiye'de haftanın heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı. Mavi ve kırmızı takım arasında süren kıyasıya mücadelede kazanan taraf ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda ayrıntılar haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU

Bu haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları henüz netleşmedi. Dokunulmazlık oyunu tamamlandıktan sonra potaya girecek isimler jüri kararıyla belirlenecek. Yeni eleme adayları açıklandığında detaylar güncellenecektir.

