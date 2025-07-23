MasterChef Cansu kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Cansu elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Masterchef Türkiye'de yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, üst tura çıkabilmek için büyük çaba harcıyor. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleriyle şekillenen yarışmada, Cansu isimli yarışmacı hakkında da pek çok soru gündemde. Cansu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve sosyal medya hesabı var mı gibi detaylar araştırılıyor. Peki, MasterChef Cansu yarışmaya veda etti mi?

MASTERCHEF CANSU KİMDİR?

Cansu Irmak Aydar, 1989 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Aydar, İstanbul'da ikamet etmektedir. Profesyonel mutfak kariyerini burada sürdüren yarışmacı, 2025 sezonunda MasterChef'e bir kez daha katılarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Orta Doğu mutfağına özel bir ilgisi bulunan Cansu, özellikle "Falafel ve Humus" menüsüyle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak üst tura geçmiştir. Sunum yeteneği ve lezzet dengesiyle jüri üyelerinden tam not almıştır.

EĞİTİM VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

Cansu Irmak Aydar, mutfak sanatları alanında hem akademik hem de mesleki anlamda kendini geliştirmiştir. İşte eğitim geçmişi:

İstanbul Üniversitesi – Arkeoloji (2009-2014)

Mutfak Sanatları Akademisi – Restoran, Aşçılık ve Yemek Hizmetleri Yönetimi (2013)

Chefschool – Asistan Şeflik Eğitimi (2016)

Yarışmanın ilk turunda Danilo Zanna'dan olumsuz oy almasına rağmen, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun "evet" oyu sayesinde ikinci tura geçmiştir.

YARIŞMADA JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER OTURUYOR?

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik olmadı. Yarışma, önceki sezonlarda olduğu gibi yine üç usta şefin değerlendirmeleriyle sürüyor:

Mehmet Yalçınkaya

Somer Sivrioğlu

Danilo Zanna

Bu üç isim, yarışmacıların hem sunum hem de lezzet performanslarını dikkatle değerlendirmeye devam ediyor.

MASTERCHEF CANSU ELENDİ Mİ, ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Cansu Irmak Aydar, MasterChef 2025 sezonunda ana kadroya girebilmek için mücadele etmektedir. Şu anda yarışmadaki serüveni devam etmekte olup henüz elenmemiştir. Gösterdiği başarılar ve yemek konusundaki uzmanlığıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı başarmıştır.