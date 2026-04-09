“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis” suçlarından kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan, İspanya’da yakalandı. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi için resmi süreç başlatıldı.

INTERPOL OPERASYONUYLA YAKALANDI

Kılıçaslan, Interpol ve İspanya güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucu gözaltına alındı. Yakalanmasının ardından ilgili adli makamlara teslim edilen şüphelinin iade süreci başlatıldı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Türkiye ve İspanya arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen süreçte, gerekli hukuki adımların atıldığı ve sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fedlan Kılıçaslan’ın İspanya’da yakalandığının bildirildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.