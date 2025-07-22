MasterChef Canlı izleme linki var mı? 22 Temmuz Çarşamba MasterChef nereden nasıl izlenir?

Yarışmacıların performanslarıyla dikkatleri üzerine çektiği MasterChef Türkiye'de jüri görevini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üstleniyor. Heyecan dolu yarışmada, birbirinden yetenekli yarışmacılar üst tura çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, bu sevilen yarışma canlı olarak izlenebilir mi? 22 Temmuz Çarşamba günü MasterChef yayınına nereden ve hangi yöntemle ulaşabilirsiniz?

MASTERCHEF CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

22 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak MasterChef Türkiye'nin canlı yayınını takip etmek isteyenler için en güncel bilgileri derledik. Jüriliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı bu program, her bölümüyle izleyicisini ekran başına topluyor. Peki, canlı olarak MasterChef'i nereden ve nasıl izleyebilirsiniz?

JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILAR

Somon Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oluşturduğu jüri heyeti, başarılı yarışmacı adaylarını değerlendiriyor. Yarışmacılar, üst tura yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor. Bu çekişmeli yarışmayı yakından takip etmek isteyenler için "MasterChef canlı izleme linki" konusunu açıklığa kavuşturduk.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2023–2024 sezonu finalinde Onur ile Kerem karşı karşıya geldi. Final gecesinin galibi olan Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak MasterChef tarihindeki yerini aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİ

2024–2025 sezonunda jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de izleyiciler, yine şu üç usta şefi izleme fırsatı buluyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

22 TEMMUZ PERŞEMBE MASTERCHEF NEREDEN NASIL İZLENİR?

MasterChef Türkiye her zamanki gibi TV8 kanalından yayınlanıyor. Canlı olarak izlemek isteyenler, TV8'in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yayına erişebilir. Dilerseniz TV8 YouTube kanalında da çeşitli videolar paylaşılmakta; ancak tam bölümü canlı izlemek için en güvenilir yöntem TV8 platformudur.