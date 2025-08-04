MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Çağlar ne zaman yarıştı?

Daha önceki sezonlarda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar, bu yıl yeniden izleyiciyle buluşarak sosyal medyada merak konusu oldu. Yaşı, memleketi ve yarıştığı sezon gibi sorular, onu yakından tanımak isteyenlerin gündeminde. Mutfakta gösterdiği özverili çalışma tarzı, kendine güveni ve kararlı duruşuyla Çağlar'ın yarışma süreci, MasterChef'in unutulmaz anılarından biri olarak hafızalara kazındı.

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

İstanbul'dan yarışmaya katılan Çağlar'ın kökleri Bozcaada'ya uzanıyor. Ailesinin geçmişi oldukça renkli: baba tarafı Bulgaristan göçmeni, anne tarafı ise Girit kökenli. Profesyonel yaşamında mimarlık ve eğitim koçluğu yapan Çağlar, tutkusunu takip ederek bambaşka bir yolculuğa çıktı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında 4 yıllık bir eğitim aldıktan sonra, hayalini kurduğu mutfak dünyasına geri dönme kararı aldı.

MasterChef'te Çağlar Azır Rüzgârı

İlk turda hazırladığı özel soslu sardalya ile jüri üyelerinden iki olumlu oy alan Çağlar, bir üst tura geçme hakkını kazandı. İkinci turda Osman ve İbrahim ile aynı grupta yer aldı ve burada hazırladığı lezzetli soğan çorbası ile dikkatleri üzerine çekti, turu lider tamamladı. Ana kadro seçmeleri sırasında ilk etapta yarışmacılardan tepsi kebabı yapmaları istendi. Çağlar bu aşamayı başarıyla geçtikten sonra, ikinci etapta kayısıyı kullanarak yaratıcı bir tabak ortaya koydu. Rakiplerini geride bırakarak MasterChef'in ana kadrosuna seçilen 6. isim olmayı başardı ve mutfakta iddiasını bir kez daha ortaya koydu.