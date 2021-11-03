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MasterChef'te bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi yaşandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de maaş krizi çıktı. Maaşını TL olarak alan Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun maaşını döviz üzerinden almasına sinirlendiği ve yönetime resti çektiği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından Sivrioğlu'nun yarışmadan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yaptığı Masterchef Türkiye'de bir kriz patlak verdi. Ünlü şeflerin maaş konusunda anlaşamadığı hatta Mehmet Yalçınkaya'nın rest çektiği iddia edildi.

SOMER SİVRİOĞLU YARIŞMADAN AYRILIYOR MU?

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya maaş konusu nedeniyle tartıştı. Mehmet Şef, kendisinin Türk Lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında yönetime rest çekti. Yaşanan bu tartışmanın ardından Somer Sivrioğlu'nun uzun yıllardır jürilik yaptığı yarışmadan ayrılacağı da konuşulanlar arasında.

MasterChef bomba iddia: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında maaş krizi yaşandı

Ortaya atılan iddiaların ardından Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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