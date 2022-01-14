Masterchef birincisi ne kadar kazanacak? sorusu her sene olduğu gibi bu yıl da Masterchef Türkiye şampiyonluk ödülü nedir merak ediliyor. İlk sezonda büyük ödül 100 bin TL idi. Ardından diğer yıllarda şampiyona araba ödülü verildi. Bu sezon ipi göğüsleyecek taraf ne kadar kazanacak. Masterchef birincisi ödülü nedir? Masterchef birincisi ne kadar kazanacak? Masterchef şampiyonluk ödülü nedir? İşte, bu sezon Masterchef ödülü ne kadar? Masterchef şampiyonu ne kadar kazanacak, Masterchef büyük ödül ne kadar? Detaylar haberimizde..

MASTERCHEF BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef Türkiye 2022 finali bu akşam 3 oyunun ve canlı yayının ardından sona erecek. Eren mi Hasan mı Masterchef büyük ödülünün sahibi olacak. Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

MASTERCHEF BİRİNCİSİ NE KADAR KAZANACAK?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef şampiyonluk ödülünün 500 bin TL olacağı iddia ediliyor. Masterchef şampiyonluk ödülü netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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