MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Beyza ne zaman yarıştı?

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üçlüsü Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle şekillenen yarışmada, geçmişte performansıyla öne çıkmış yarışmacılar yeniden konuşuluyor. Bu isimler arasında yer alan Beyza'nın kaç yaşında olduğu, hangi şehirden katıldığı ve hangi sezonda yer aldığı gibi detaylar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Beyza'nın yarışmadaki hikâyesi ve mutfaktaki başarıları araştırılmaya devam ediyor. İşte tüm dikkat çeken bilgiler...

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

Fransa'da dünyaya gelen ve çocukluğunu burada geçiren 23 yaşındaki Beyza Aydın, aslen Konya kökenli bir genç kadın. Lise yıllarında aşçılık eğitimi alma hayali kurmasına rağmen bu alana kayıt yaptıramadı. Bunun yerine lise sonrası Sigortacılık bölümünden mezun oldu. Babası da geçmişte aşçılık yapmış olan Aydın, şu anda Fransa'da pastacılık mesleğini icra ediyor.

Mutfağa olan ilgisini ailesinden alan Beyza, çocukluk tutkusunu şimdi profesyonel yaşamında sürdürüyor.