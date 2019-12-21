MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?

21.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:47

MasterChef Batuhan elendi! Yarışmanın son 5'ine kalan genç yarışmacı, yapılmasını istenen perde pilavını beklendiği gibi yapamadı ve MasterChef'e veda etti. Batuhan Bayır hatarı, biyografisi ve dahaz fazlası haberimizde...

BATUHAN BAYIR KİMDİR?

MasterChef ile tanınan Batuhan, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı. Sonrasında dahil olduğu İstanbul Alancha restaurantta çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı zamanda 2 yıldır House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz ürünlerine ayrı bir hassasiyeti bulunan Bayır, yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı tercih ediyor.