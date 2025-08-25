Yarışmada öne çıkan isimlerden biri de MasterChef Barış. İzleyiciler onun hakkında "Kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Programın beğeni toplayan formatında, birbirinden iddialı yarışmacılar üst tura geçebilmek için kıyasıya mücadele ederken Barış da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. MasterChef Barış kimdir? MasterChef Barış kaç yaşında nereli, evli mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda final heyecanı Onur ve Kerem arasında yaşandı. Büyük final gecesinde mutfaktaki üstün performansıyla öne çıkan Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak adını MasterChef tarihine altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye'nin jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında yayınlanacak yarışmada yine üç deneyimli şef izleyicilerin karşısına çıkıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF BARIŞ KİM?

MasterChef yarışmacılarından Barış Kaya, İstanbul'dan katılıyor. 30 yaşında olan Barış, mutfaktaki disiplinli tavrı ve şık tabak sunumlarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır profesyonel olarak aşçılık yapan yarışmacı, A La Carte mutfağında edindiği tecrübesiyle ön plana çıkıyor. Teknik bilgisini jüri üyelerine başarıyla yansıtan Barış, şimdiden yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.