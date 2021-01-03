MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

03.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:29
MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef bu akşam son bölümü heyecanıyla başladı. İki finalistlerden biri olan iddialı yarışmacı MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

Yarın belli olacak MasterChef Türkiye yarışmasında finalistlerden biri MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Yarışmaya Bodrum'dan katılan Barbaros Yoloğlu, özellikle de mutfakta et ürünlerinde iyi olduğunu vurgularken; her konuda iyi olduğunun da ayrıca altını çizdi. Kendisine güvendiğini ve mutfakta başarılı olduğunu ifade eden yarışmacı, final turuna çıkarak bunu kanıtladı. MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU INSTAGRAM HESABI

Masterchef Furkan'ın instagram hesabı "@barbarosyologlu" şeklindedir.

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