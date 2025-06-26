MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ayten Horoz elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ayten elendi mi?

MASTERCHEF AYTEN KİMDİR?





Ayten Horoz, 54 yaşındadır, Mersinlidir.

Yarışma programının sempatik ismi Ayten Horoz, aynı zamanda bir motosiklet grubunun başkanı olduğunu açıkladı. Stüdyodaki pozitif enerjisi ve kahkahalarıyla dikkat çeken Horoz, şeflerin 'En büyük başkan bizim başkan' tezahüratlarına neden oldu. Aslen Adıyaman Gölbaşılı olan Ayten Hanım, programda şeflere içliköfte de hazırladı.

MASTERCHEF AYTENELENDİ Mİ?

Ayten Horoz, içli köfte ile Somer Şef ve Danilo Şef'ten evet aldı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna