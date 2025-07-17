MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu? Bugün ana kadroya kim girdi?

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu? Bugün ana kadroya kim girdi?
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Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu program ilgiyle takip ediliyor. Peki, 1MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu? Bugün ana kadroya kim girdi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu? Bugün ana kadroya kim girdi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2325-2325 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı kim oldu? Bugün ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2325-2326 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı bu akşam açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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