MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu?
23 Temmuz 2025 Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümde, MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek 11. yarışmacı belirlenecek. Peki, MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu?
Jüri üyeleri yarışmacıların hazırladığı tabakları tek tek değerlendirip, kadroya katılacak ismi açıklayacak. Peki, Masterchef ana kadroya giren 11. yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ANA KADROYA GİREN İLK 10 İSİM BELLİ OLDU
23 Temmuz 2025 Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümde, MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek 11. yarışmacı belirlenecek. Jüri üyeleri yarışmacıların hazırladığı tabakları tek tek değerlendirip, kadroya katılacak ismi açıklayacak. Peki, MasterChef'te bu akşam ana kadroya kim girdi? İşte 2025 MasterChef ana kadrosuna seçilen 11. yarışmacı…
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?
Bu akşam yarışmaya katılan yeni grup içinden, jüri değerlendirmesi sonucunda ana kadroya giren 11. isim netleşecek. Seçilen yarışmacının ismi duyurulacak ve haberimize eklenecek.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 10. YARIŞMACI
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadrosuna dokuzuncu ve onuncu yarışmacı da katıldı. Onuncu isim: Çağlar.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
1. ETAP YARIŞMACILARI:
• Ana kadroya giren 1. Yarışmacı: Furkan
• Ana kadroya giren 2. Yarışmacı: Eylül
• Ana kadroya giren 3. Yarışmacı: Çağatay
• Ana kadroya giren 4. Yarışmacı: Onur
• Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
• Yedek kadrodan dahil olanlar: Elif, Bilal, Meryem ve Doğan
2. ETAP YARIŞMACILARI:
• Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
• Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
• Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
• Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
• Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
• Yedeklerden kadroya girenler: Nisa, Barış, Deniz ve Alperen
YENİ BÖLÜMDE 11. KİM OLACAK?
Yeni grup yarışmacıları arasından 11. isim Çarşamba akşaması belli olacak. Jürinin kararının ardından ana kadroya katılan son isim güncellenecek.