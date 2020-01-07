: MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

07.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:57

TV8 ekranlarında 2019 yılına damga vuran 'MasterChef Türkiye'nin ikincisi Alican Sabunsoy, yarışma sona ermesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sevilen yarışmada Cemre ile beraber finalde mücadele etmeye hak kazanan 28 yaşındaki Alican Sabunsoy'un çocukluk fotoğrafını görenler şaşkınlık yaşadı. Adana doğumlu Alican'ın uzun sarı saçlı olan çocukluk fotoğrafı dikkat çekti.

"AİLEMİ ÇOK SEVİYORUM, BENİ GÜZEL YETİŞTİRDİLER"

Yarışmaya sonradan katılan Sabunsoy, ilk günlerde fazla şans tanınmamasına karşın, ilerleyen haftalarda favoriler arasında yer almıştı.

Geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Alican, "Altı ay önce Adana'da normal, sıradan bir hayat yaşıyordum. Bizim kültürümüz zaten çok güzeldir, ailemize bağlıyız. Ailemi çok seviyorum, beni çok güzel yetiştirdiler" demişti.

"İLK BÖLÜMDE ELENDİM, HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Yarışmaya katılma sürecini anlatan Sabunsoy, "İstanbul'da iş bakıyorum, bu sırada MasterChef'ten çağırdılar. Geldim, katıldım, ilk bölümde elendim. Hayal kırıklığı oldu. Tekrar iş aramaya başladım. Üç hafta sonra tekrar çağırdılar. Gece 12'de aradılar, telefonda 'Tamam kabul edildiniz' dendi. 'Tamam, ben finaldeyim' dedim" itirafında bulunmuştu.

Alican Sabunsoy, Adana'dan İstanbul'a geldikten sonra 'MasterChef Türkiye' mücadelesinde tanıştığı fenomen yarışmacı Yasin Obuz'la aynı eve taşınmıştı.

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