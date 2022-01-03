Masterchef Ahmet Dede kim? Konuk Şef Ahmet Dede kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şef Ahmet Dede, MasterChef yarışmasının 4 Aralık tarihli bölümüne konuk olarak katılıyor. Michelin yıldızlı Masterchef Ahmet Dede kim? Konuk Şef Ahmet Dede kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF AHMET DEDE KİM?

Liseden sonra amcasının restoranında çalışmaya başlayan Ahmet Dede, 3 erkek çocuğun en küçüğüdür. Ailesiyle Kuşadası'nda yaşayan Ahmet Dede, 2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşındı.

Dublin'e gittikten sonra 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna gitti ve şef olarak İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalıştı. Daha sonra 2 yıldızlı bir restoranda 1 yıl çalıştı. 2 yıl Amsterdam'da kaldı ve orada da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı. Daha sonra tekrar Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başladı. Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoran'da çalıştı. Ardından tekrar Dublin'e geri geldi. 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 de ilk Michelin yıldızını aldı ve kendi restoranını kurma fikri için adımları attı.

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