MasterChef 7 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 7 Kasım MasterChef menüsü nedir? Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede?

7 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak MasterChef Türkiye yarışmasında MasterChef 7 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Kasım MasterChef menüsü nedir? Hadımköy Çikolata Fabrikası nerede?

6 KASIM MASTERCHEF MENÜSÜ NEDİR?

Çikolatalı Browni Tarifi İçin Malzemeler

260 gr bitter çikolata

125 gr tereyağı

1 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı + 2 çorba kaşığı un

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

170 gr sütlü çikolata

1/4 (çeyrek) su bardağı Antep fıstığı ya da tercihe göre fındık ya da cevizde konulabilir.

Yapılışı;

Fırınınızı önceden 180C'de ısıtın. 20 cm'lik kare bir tepsi kullanabilirsiniz.

Tereyağını ve bitter çikolatayı benmari usulü eritip, oda sıcaklığına gelmesini bekleyip sırasıyla şekeri ve teker teker yumurtaları ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Ardından vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Un ve tuzu da bu karışıma ekleyin.

Fırın kabına boşaltıp 35-40 dakika pişirin.

Fırından alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Sütlü çikolatayı benmari usulü eritin ve 5-10 dakika bekleyin.

Ilık çikolatayı browniesin üzerine dökün.

Tepesine de fıstıkları serpiştirin ve çikolatanın sertleşmesi için buzdolabında bekletin.

Soğuk servis yapın.

7 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında ilk aday Furkan oldu. 7 Kasım tarihinde ise ikinci takım dokunulmazlığı oynanacak. Cumartesi akşamı saat 20:00'da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

HADIMKÖY ÇİKOLATA FABRİKASI NEREDE?

2012'de İstanbul'da kurulan kaliteli ve istikrarlı üretimleri ile çok kısa bir sürede sektöründe yerini almıştır. modern makina parkuru ile horeka, geleneksel şekerlemeci ve pastahane ürünleri gibi bir çok alanda geniş ürün çeşidi sunmaktadır. Mutluluktan daha fazlası için. Sektörünün köklü markaları arasına adını yazdıran ve ürünlerinde kaliteden asla taviz vermeyen Türk damak tadına uygun bir anlayışla uluslararası standartlara göre en kaliteli hammaddeleri kullanarak işine duyduğu saygı ile müşteri odaklı üretim yapmaktadır. Hadımköy Çikolata Fabrikası adresi ise,Hadımköy Yolu Cad. N:160/1-2 Esenyurt.