MasterChef 25.000TL ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda kazanan takım ikinci tura yükseliyor. İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor.