MasterChef 25.000TL ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef 25.000TL ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?

08.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:51
MasterChef 25.000TL ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda kazanan takım ikinci tura yükseliyor. İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor.

MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda kazanan takım ikinci tura yükseliyor. İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki, Bu akşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 25 bin TL'nin sahibi kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 8 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli tatlı tarifleri ile yarıştılar. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

8 ARALIK MASTERCHEF TATLILARI!

Sufle,

Lokma

Trileçe,

Ayva tatlısı,

Sufle,

Cheesecake,

Profiterol

İlgili Haberler

25.000 TL ödülünü kim kazandı? 17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu yemekleri!
25.000 TL ödülünü kim kazandı? 17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyunu yemekleri!
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 7 Aralık Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 7 Aralık Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 30 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 30 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 30 Kasım Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 30 Kasım Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 25.000TL ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:51:40. #1.15#
title