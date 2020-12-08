MasterChef 25.000TL ödülü kim kazandı? 8 Aralık MasterChef para ödülünü kim kazandı? Mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı?
MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda kazanan takım ikinci tura yükseliyor. İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor.
MasterChef Türkiye'nin salı akşamları yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda kazanan takım ikinci tura yükseliyor. İkinci turda yarışmacılar bireysel performans göstererek şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Ödül oyununu kazanan isim 25 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki, Bu akşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 25 bin TL'nin sahibi kim oldu?
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in 8 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli tatlı tarifleri ile yarıştılar. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
8 ARALIK MASTERCHEF TATLILARI!
Sufle,
Lokma
Trileçe,
Ayva tatlısı,
Sufle,
Cheesecake,
Profiterol