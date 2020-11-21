MasterChef 21 Kasım Cumaresi dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayları kimler?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. . Peki 21 Kasım Cumartesi bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? 1. ve 2. eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerle dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 21 Kasım Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Birinci ve ikinci eleme adayı kimdir?

MASTERCHEF 21 KASIM CUMARTESİ DOKUNULMAZLIK YEMEĞİ NEDİR?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Soğan Dolması yemeği yapılması istendi. Bu yemeğe göre kim dokunulmazlığı kazandı? Şimdi hep birlikte öğrenelim.

21 KASIM CUMARTESİ MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat kazandı.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu Serhat kazandı. 2. Eleme adayı: Ayyüce 3. Eleme adayı: Eray

MASTERCHEF SERHAT'IN TABAĞI

MASTERCHEF ERAY'IN TABAĞI

MASTERCHEF AYYÜCE'NİN TABAĞI