Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in kararlarıyla şekillenen ana kadro adayları büyük beğeni toplarken, 30 Temmuz 2025 akşamı ekrana gelen bölümde beklenen açıklama geldi. İzleyicilerin merakla beklediği ana kadroya yükselen yeni isim belli oldu. MasterChef 17. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE 17. ANA KADRO YARIŞMACISI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de bu akşam 17. yarışmacının ana kadroya dahil olmasıyla heyecan doruktaydı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in kararlarıyla şekillenen ana kadro adayları büyük beğeni toplarken, 30 Temmuz 2025 akşamı ekrana gelen bölümde beklenen açıklama geldi. İzleyicilerin merakla beklediği ana kadroya yükselen yeni isim belli oldu. İşte MasterChef'te son bölümde yaşananlar ve ana kadroya seçilen yeni yarışmacı…

ÜÇ AŞAMALI ELEMELER VE ANA KADRO YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya yükselen yarışmacılar, zorlu ve üç aşamalı bir eleme sürecinden geçiyor. İlk aşamada bireysel performans sergileyen yarışmacılar, ikinci turda düellolarda kozlarını paylaşıyor. Son aşamada ise toplu yarışlarda üstün başarı gösteren yarışmacılar, her akşam bir kişi olacak şekilde ana kadroya giriyor. Her bir grupta yer alan 13 kişiden yalnızca beşinin önlük giymeye hak kazandığı etapta, bu akşam 17. yarışmacı da ana kadroya seçildi.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

30 Temmuz 2025 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Tunahan, ana kadroya giren on yedinci yarışmacı oldu. Zorlu etapları başarıyla geçen Tunahan, bu sezonun iddialı isimleri arasında yerini aldı.

2025 MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

1. Yarışmacı: Furkan

2. Yarışmacı: Eylül

3. Yarışmacı: Çağatay

4. Yarışmacı: Onur

5. Yarışmacı: Hilal

6. Yarışmacı: Sercan

7. Yarışmacı: Ayla

8. Yarışmacı: İhsan Yiğit

9. Yarışmacı: Ayten

10. Yarışmacı: Çağlar

11. Yarışmacı: Sezer

12. Yarışmacı: Cansu

13. Yarışmacı: Özkan

14. Yarışmacı: Gizem

15. Yarışmacı: İrem

16. Yarışmacı: Hakan

17. Yarışmacı: Tunahan