Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri
Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Massaka, yeni parçasını piyasaya sürdü. Youtube'da listelerde yerini alan parça hakkında açıklama da yapan Massaka İntihar şarkı sözlerini sizler için derledik. Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri...
Massaka - İntihar şarkı sözleri araştırılıyor. 2019 yılında yapılan ama yayınlanmayan "Massaka - İntihar" parçası dün paylaşıldı. İşte, Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri
MASSAKA İNTİHAT ŞARKI SÖZLERİ
Giriş
Dizlere çök-
Verse 1
Dizlere çöktüm, yaşandı dehşet
Son gücü verdim hayat dedi "Pes et"
Sus bi', kafamda durmadı sesler
Cebimde para artık yansın o deste
Önemli kalmadı dünya bi' yana
Gitti, melekler dönmedi bana
Bur'da huzuru bi' görmedi anam
Mücadele verirken bulaştım kana
Mutluluğu bulamadım, çözmedi para
Sokaklar tuttu dünyamızı kara
Esti ve içimizi buzladı hava
Doğadan öğren ve yaraları yala
Geçirdi tutmadı kurdu
On yedi sene kalbimden vurdu
Soldu ve bahçemde kalmadı duygu
Olay istediniz, al sana kurgu
Dünya ve dönmüyo' ve saatim de durdu
İsab?t alındı, ihanet buydu
Tenha sokakta sırtımdan vurdu
Son nef?s verirken kargalar buldu
Dönme yatağa şimdi kalk ayağa
Nefesi al-ver, kur ayara
Açtım kartları, kur masaya
Murat artık yok, sen Massaka
(Sen Massaka)
Nakarat
Döküldü elime, kar yağar
Kazıldı mezar
Sana İlkbahar kalsın, bana intihar
Döküldü elime, kar yağar
Kazıldı mezar
Sana İlkbahar kalsın, bana intihar
Verse 2
Sokak, beton ve gecekondu
Kurulan oyunların hepsini bozdum
Bu işler büyücek, içime doğdu
Planım açıldı sonunda oldu
Her yer kamera, son model araba
Sahnem patlıyor konser alanında
Binlerce insan, değerim tavanda
Plak şirketleri hepsi pazarda
Takip etti siyah kanatla
Unutmadım o günü, arada
Gelmişti o gece, kurtardık arada
Şimdi beni izliyo' o karga havada
Sınırı aştık, hesaplar patlıyo'
Kasalar taştı
Türkçe Rap deyince Massaka başlık
Hadi diz paraları, şimdi de yansın
Dünya kanunu, hepsi yalan
Evet, biz olmadık kararan adam
Düşüp ve kalkandı sonunda kalan
Kokunu özledim, kokunu anam (Kokunu anam)
Nakarat
Döküldü elime, kar yağar
Kazıldı mezar
Sana İlkbahar kalsın, bana intihar
Döküldü elime, kar yağar
Kazıldı mezar
Sana İlkbahar kalsın, bana intihar
Çıkış
Sana İlkbahar kalsın, bana intihar, bana intihar