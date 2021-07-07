Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri
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Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri

Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri
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Rap dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Massaka, yeni parçasını piyasaya sürdü. Youtube'da listelerde yerini alan parça hakkında açıklama da yapan Massaka İntihar şarkı sözlerini sizler için derledik. Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri...

Massaka - İntihar şarkı sözleri araştırılıyor. 2019 yılında yapılan ama yayınlanmayan "Massaka - İntihar" parçası dün paylaşıldı. İşte, Massaka - İntihar şarkı sözleri! Massaka İntihar sözleri

MASSAKA İNTİHAT ŞARKI SÖZLERİ

Giriş

Dizlere çök-

Verse 1

Dizlere çöktüm, yaşandı dehşet

Son gücü verdim hayat dedi "Pes et"

Sus bi', kafamda durmadı sesler

Cebimde para artık yansın o deste

Önemli kalmadı dünya bi' yana

Gitti, melekler dönmedi bana

Bur'da huzuru bi' görmedi anam

Mücadele verirken bulaştım kana

Mutluluğu bulamadım, çözmedi para

Sokaklar tuttu dünyamızı kara

Esti ve içimizi buzladı hava

Doğadan öğren ve yaraları yala

Geçirdi tutmadı kurdu

On yedi sene kalbimden vurdu

Soldu ve bahçemde kalmadı duygu

Olay istediniz, al sana kurgu

Dünya ve dönmüyo' ve saatim de durdu

İsab?t alındı, ihanet buydu

Tenha sokakta sırtımdan vurdu

Son nef?s verirken kargalar buldu

Dönme yatağa şimdi kalk ayağa

Nefesi al-ver, kur ayara

Açtım kartları, kur masaya

Murat artık yok, sen Massaka

(Sen Massaka)

Nakarat

Döküldü elime, kar yağar

Kazıldı mezar

Sana İlkbahar kalsın, bana intihar

Döküldü elime, kar yağar

Kazıldı mezar

Sana İlkbahar kalsın, bana intihar

Verse 2

Sokak, beton ve gecekondu

Kurulan oyunların hepsini bozdum

Bu işler büyücek, içime doğdu

Planım açıldı sonunda oldu

Her yer kamera, son model araba

Sahnem patlıyor konser alanında

Binlerce insan, değerim tavanda

Plak şirketleri hepsi pazarda

Takip etti siyah kanatla

Unutmadım o günü, arada

Gelmişti o gece, kurtardık arada

Şimdi beni izliyo' o karga havada

Sınırı aştık, hesaplar patlıyo'

Kasalar taştı

Türkçe Rap deyince Massaka başlık

Hadi diz paraları, şimdi de yansın

Dünya kanunu, hepsi yalan

Evet, biz olmadık kararan adam

Düşüp ve kalkandı sonunda kalan

Kokunu özledim, kokunu anam (Kokunu anam)

Nakarat

Döküldü elime, kar yağar

Kazıldı mezar

Sana İlkbahar kalsın, bana intihar

Döküldü elime, kar yağar

Kazıldı mezar

Sana İlkbahar kalsın, bana intihar

Çıkış

Sana İlkbahar kalsın, bana intihar, bana intihar

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