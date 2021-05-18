Mass Effect: Legendary Edition proje yönetmeni, Multiplayer'ın eklenebileceğini belirtiyor

Mass Effect: Legendary Edition, ilk üç Mass Effect oyununun hikayesini sistem değişiklikleri ile birlikte tekrardan oynanabilme imkanını deneyimleyerek oyunseverlere oyun heyecanını sunuyor.

Mass Effect: Legendary Edition'a Mass Effect 3'ün multiplayer modu eklenmiş değil fakat ilerleyen zamanlarda oyuna multiplayer modu'nun eklenme ihtimali var gibi gözüküyor.

Proje yönetmeni Mac Walters, senenin başlarında belirttiği açıklamada, tek oyunculu modların iyileştirmelerine odaklanmak adına multiplayer modun çıkarıldığını söylemişti.

Dün Cnet ile röportaj gerçekleştiren Mac Walters, "Multiplayer modunun eklenmesine asla hayır demem. Legendary Edition'ın nasıl karşılandığını ve multiplayer için talebin ne olduğunu görmek istiyoruz. Ardından bizim ve hayranlarımızın istediği kalite seviyesine getirmek için gerekli kaynak ve zamana sahip miyiz sorusunu kendimize sorabiliriz." ifadelerini kullandı.

Mass Effect: Legendary Edition PC, PlayStation 4, Xbox One ve geriye uyumluluk optimizasyonuyla PlayStation5 ve Xbox Series platformlarında oynanabilir durumda.