MASKİ, Soma'da muhtarları dinledi

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Soma ilçesinde gerçekleştirdiği programda mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, muhtarların istek ve taleplerini dinleyerek mahallelere yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki mahalle muhtarları ile koordinasyonu sıkı tutarak, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve MASKİ İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz eşliğinde Kiraz, Türkali, Kozanlı, Nihat Danışman, Yayladalı, Kum, Menteşe, Darkale, Çerkez Sultaniye, Bayat, Boncuklu ve Adil Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, tek tek istek ve talepleri dinledi, sorun yaşanan konuları ilgili daire başkanlığına bildirmek üzere gerekli notları aldı.

Hizmetlerin takibi noktasında muhtarlarla koordinasyon çok önemli

MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde yürüttüğü çalışmaların takibi ve yaşanan sorunların çözümü noktasında muhtarlarla olan koordinasyonun önemli olduğunu belirten Daire Başkanı Çakır, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Sık sık ilçelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek, eksiksiz ve noksansız hizmet götürmek için çalışıyoruz Varsa sorunları yerinde tespit ediyor, muhtarlarımızın da görüşlerini alıyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler