MASKİ, merkez mahallelerde çalışmalarına devam ediyor

MALATYA (Bültenler) - Orduzu-Hanımınçiftliği içme suyu hattı yapım işi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Amacımız kentimizde susuz bir yer bırakmamaktır" dedi.

5. katta oturduklarını ve yeterli basıncın olmamasından kaynaklı mağduriyet yaşadığını dile getiren Orduzu mahalle sakinlerinden Abuzer Atilla, "5 katlı evimiz var. Su çıkmıyordu. Geçen sene kendi imkânlarımla hidrofor aldım. 3 ay içinde 4 sefer arıza verdi. Kullanamadık. MASKİ Genel Müdürlüğüne mağduriyetimizi ilettik. Gelip burada çalışmalar yaptılar. Çok şükür 5. Kata kadar su çıkıyor. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Eski hatlardan kaynaklı arızalar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını dile getiren Kemal Kayalar ise, "Bu çalışmaların öncesinde yüksek katlara su çıkmıyordu. Suyumuza kanalizasyon karışıyordu. Sularımız kokuyordu. Yapılan çalışmalardan sonra içme suyumuz yüksek katlara çıkıyor ve koku yok. Sonunda temiz su içiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Orduzu Mahallesi'nin 80 yıllık yeni bir içme suyu alt yapısına kavuştuğunu aktaran Şerafettin Eyiol, "Orduzu'nun ciddi bir su sıkıntısı vardı. İçme ve kullanım suları yetersizdi. Mevcut sular ikinci katlara dahi çıkmıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bu bölgede yapmış olduğu çalışma sonucunda 80 yıllık bir altyapı inşa edildi. Su ihtiyacımızın tamamı karşılandı. Çok şükür temiz su içebiliyoruz. Ben Selahattin Başkanın belediyecilik anlayışıyla halkın sorunlarını birebir dinlemesi ve bu sorunlara çözüm bulmasından dolayı çok memnunum. Emeklerinden ve özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orduzu mahalle sakinlerinden Orhan İnan ise, "Orduzu Kaldırım'da oturuyorum. Benim evime 3 sene su gelmedi. Yapılan çalışmaların sonucunda artık su geliyor. Su sıkıntımız kalmadı. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaçıncı kat olursa olsun suların basınçlı bir şekilde her kata çıktığını aktaran Bahattin Özçelik, "Su sıkıntımız vardı. 3. Kata su çıkmıyordu. Çok şükür sorunumuza kulak verdiler ve çözüm buldurlar. Artık suyumuz her katta akıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

1960 yıllında yapılan eski içme suyu hattının kullanıldığını hatırlatan Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, mahallelinin bu durumda mağdur olduğunu söyledi. Muhtar Ekin, "Orduzu Mahallemizde 1960'larda yapılan içmesuyu şebekeleri kullanılıyordu. Üst katlara su çıkmıyordu. Kombiler çalışmıyordu. Vatandaşımız çok mağdurdu.MASKİ Genel Müdürlüğü bu duruma müdahale ederek mahallemizde içmesuyu hattı yenileme çalışmaları yaptı. Artık yüksek katlara su tazyikli bir şekilde çıkıyor. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

PLANLANAN TÜM ÇALIŞMALARIMIZ EN KISA SÜREDE BİTECEK

Yılların sorununu giderdiklerini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise, Malatya genelinde sağlıklı altyapı inşa etmek için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi. Özellikle Orduzu ve Hanımınçiftliği Mahallesi'nin altyapısının çok eski olduğunu ve yapılan çalışmalar neticesinde içme suyu hatlarının yenilendiğini kaydeden Mert, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları ile Battalgazi İlçesi, Orduzu-Hanımın Çiftliği bölgesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla vatandaşlarımızın musluklarına temiz ve sağlıklı suyu ulaştırdık. Abone bağlantıları yapılıyor. En kısa sürede bitecek. Amacımız şehrimizde susuz yer kalmamasıdır. Kuraklığın gündemde olduğu bir zamandan geçiyoruz. Malatya'mızın Allah vergisi bir suyu var. MASKİ olarak bu suyun israfını önleyerek vatandaşlarımıza ulaştırmak için büyük çaba gösteriyoruz.Bu noktada, suyun ne kadar ve nerelerde kullanıldığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için kayıp kaçak suları tespit ediyoruz. Sisteme kazandırıyoruz. Mevcut suyumuzu kontrol altonda tutuyoruz. Böylece su israfının önüne geçerek vatandaşlarımıza uzun yıllar kaliteli ve sağlıklı su ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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