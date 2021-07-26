MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor
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MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor

MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarımına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuluyor. İçme suyu deposunda manevra odasından dış cepheye, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenileniyor. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçiliyor.

Mahalle sakinleri hizmetten memnun

Mahalle sakini Hasan Dinçer, mahallelerinde başlayan içme suyu deposu tadilatının çok iyi olduğunu söyleyerek, "Depomuzun eski hali çok kötüydü. Şimdi çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Adnan Uyar, "Köyümüze gelen hizmetten çok memnunuz. Başkanımıza hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Su sıkıntımız çözüldü. Daha sağlıklı bir sistem üzerinden su tüketmeye başlayacağız" dedi.

Mahalle esnaflarından Vehbi Tan, "Manisa Büyükşehir Belediyesine öncelikle teşekkür ediyorum. Bilhassa da Cengiz Başkanımıza. İçme suyu depolarımızın tadilatı yapıldı. Yollarımız düzeltildi. Hizmetler çok güzel" dedi.

Muhtar Azası Mustafa Üçer, "MASKİ'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizi kırmadılar. Depomuzun tadilatı yapılıyor. Mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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