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Maski Genel Müdürü Mert'ten, Arguvan'a ziyaret

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Maski Genel Müdürü Mert'ten, Arguvan'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Memet Mert, Arguvan İlçesi'nde yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ı ziyaret eden Mert, ilçeye yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

MASKİ GENEL MÜDÜR MERT: ÇALIŞMALARIMIZ EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

Toplantının ardından Çavuş Mahallesi ve Tepebağ Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışma alanında inceleme yapıldı. Narmikan Mahalle halkı ile buluşan MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda sahada altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı ilerletmek için çabalıyoruz. Bugün Arguvan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kızıldaş ile Arguvan'da saha çalışmalarını inceledik. Burada yaklaşık 70 hanenin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yoktu. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde planlayarak altyapı çalışmalarına başladı. En kısa zamanda çalışmalarımız tamamlanacak ve bölge içmesuyu ve kanalizasyon anlamında sıkıntı yaşamayacak. Bu çalışmalarımızın Arguvan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAŞKAN KIZILDAŞ'TAN MASKİ'YE TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, "MASKİ Genel Müdürümüzü burada sahada görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü altyapı sorunları sahada görülüp, takip edilince daha başarılı işler ortaya çıkıyor. Genel Müdürümüz Memet Mert'i yol altyapı daire başkanlığı döneminden biliyoruz.Sahayı çok iyi takip eden başarılı bir insan.Bugün buraya gelip saha çalışmalarını incelediğiniz için sizlere ve sizin nezdinizde Selahattin Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sahada yoğun mesai harcayan, altyapıyı güçlendirmek için çalışan MASKİ ekibine de çok teşekkür ederim. Bizlerde bu ekip ile uyumlu çalışıyoruz. Amacımız burada yeni oluşan mahallemizin altyapısının inşa ederek vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini biraz daha yukarıya çekmek" diye konuştu.

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