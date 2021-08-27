MASKİ Genel Müdürlüğü'nde devir teslim töreni yapıldı

Yaş haddinden dolayı emekli olan Mehmet Yaşar Karataş, görevi Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert'e devretti.

KARATAŞ: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK

2.5 yıl boyunca görev yapmanın ve konularında uzman bir ekip ile çalışmanın gururunu yaşadığını ifade eden Mehmet Yaşar Karataş, görev yaptığı süre zarfında Malatya için önemli proje ve yatırımlara imza attıklarını kaydetti. Karataş, "Bugün benim için duygusal bir gün. Yaklaşık iki buçuk yıldır sürdürdüğüm görevim bugün itibariyle sona ermiştir. Burada kutsal bir hizmet vermeye gayret ettik. Malatya'mız için gece gündüz demeden takım halinde güzel çalışmalar yaptık. Alt yapıya yönelik güzel projeler geliştirdik. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. 65 yaşını doldurduk, zorunlu emeklilikten dolayı bu görevi Mehmet Mert kardeşimize devretmiş bulunuyoruz. Mehmet Bey bizden sonra bu bayrağı çok daha yükseklere taşıyacak. Çok daha güzel hizmetlere vesile olacaktır. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mehmet Mert kardeşime de başarılar diliyorum" dedi.

MERT: HİZMETLERE DEVAM EDECEĞİZ

MASKİ Genel Müdürlüğü'ne vekaleten getirilen Mehmet Mert ise, kendisini MASKİ Genel Müdürlüğü görevine layık gören Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Mert, "Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş beyi uğurlamaya geldik. Sayın başkan da bu görevi bize verdi. 30 yıldır Malatya'dayım, 30 yıldır kendisini tanıyorum. Benim ağabeyim. Her zaman bizlere yardımcı olmuştur. Yine yardımlarına devam edeceğini biliyorum. Bundan sonraki hayatında ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ eski Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a çiçek takdim etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Genel Müdürlük makamında yapılan devir teslim töreni sonrasında MASKİ eski Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve personel ile tek tek kucaklaşarak vedalaştı. Karataş, kurum önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından uğurlandı.

Kaynak: Bültenler