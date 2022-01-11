MASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçelere bağlı mahallelerde alt yapı çalışmalarına devam ediyor

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Orduzu-Hanımınçiftliği içme suyu hattı çalışmalarını inceleme sırasında yaptığı açıklamada, "Ekip olarak sahada olursak çözemeyeceğiz hiçbir iş yok. Vatandaşımız bize gelmeden, biz vatandaşımızın ayağına giderek sorunları çözme gayretinde olacağız" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

% 98'LİK KISMI TAMAMLANDI

Bölgede yaşayan 33 bin nüfusun su ihtiyacının karşılanacağını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, hatların tamamının yenilenmesiyle birlikte fiziki kayıp-kaçak sularında önüne geçildiğini söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda devamlı sahada olduklarını aktaran Mert, "Ekip olarak sahada olursak çözemeyeceğiz hiçbir iş yok. Vatandaşımız bize gelmeden biz ayaklarına giderek sorunları çözme gayretinde olacağız. Orduzu-Hanımınçiftliği içme suyu hattı çalışmaları kapsamında ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Yoğun bir sürecin ardından işin % 98'hik kısmı tamamlandı. Çalışma sayesinde bölgenin içme suyu hattı altyapısı yenilendi. Yaklaşık 33 bin kişinin su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir iş yaptık. Kuraklığın yaşanma ihtimaline karşı ek önlemler almamız gerekiyor. Bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Eskimiş hatları yeniliyoruz. Kayıp kaçak suları tespit edip sisteme kazandırıyoruz. Orduzu Hanımınçiftliği ve Battalgazi Mahallemizin altyapı çalışmaları tamamen bitti. Bu hat konum itibariyle çok önemli.MASKİ olarak iyi bir ekibimiz var. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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