MASKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılında yatırımlarına devam ediyor

MALATYA (Bültenler) - Çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Kadıçayırı Mahalle Muhtarı Alaattin Eren, "MASKİ Genel Müdürlüğü'ne mahallemizin altyapısı ile ilgili sıkıntıları bildirdik. Kısa bir süre içinde projelendirme yapılarak çalışmalara başlandı. Kanalizasyon sorunumuz ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

MERT: ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK

2022 yılında Malatya merkez başta olmak üzere kırsal ilçelerde çalışmaların yoğunlaşacağını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Battalgazi İlçesi'ne bağlı Kadıçayırı Mahallesi'nin kanalizasyon sorununu çözmek adına çalışmaların yapıldığını söyledi. Sadece Malatya merkez değil kırsal ilçelere bağlı mahalleler çalışmaların yoğunlaştığını kaydeden Mert, "Çalışmalarımıza ilimiz genelinde devam ediyoruz. Kadıçayırı Mahallesi'ne daha önce kanalizasyon hatları yapılmış. Ancak yine de eksikler vardı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak gerekli planlamaları yaptık. Mahalleye 2 bin 150 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Maddi ve manevi desteğini bizden eksik etmeye Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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