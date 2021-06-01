MASKİ ekiplerinin yaptığı çalışmalar mahalle muhtarlarını memnun etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'nın 718 mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği artarak devam ediyor.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, yönetim kurulu üyeleri, Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin, Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı, Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat, Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ve Haci Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret ederek, mahallelerine yapılan altyapı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

MUHTAR ŞAHİN: ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUZ

MASKİ'nin Paşaköşkü Mahallesi'nde yaptığı çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getiren Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Asiye Şahin, "MASKİ Malatya'nın gözbebeği olduğu için çalışan ekibi ziyaret etmek istedik. Onlar görünmeden yeraltında çalışıyorlar. Çalışmalar yaptıkları yerlerde toprak kayması olabiliyor, kanalizasyon suyu taşabiliyor. Böyle durumları göze alarak canları pahasına çalışıyorlar. Bir arıza olduğunda aradığımızda en fazla yarım saat içinde arızaya müdahale ediyorlar. Emeklerine yüreklerine sağlık, çok teşekkür ediyorum" dedi.

MUHTAR TEKATLI: ÇOK BÜYÜK EMEK HARCIYORLAR

Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı ise, "Altyapı çalışmalarının kalbi olan MASKİ personellerine teşekkür etmek için bugün buradayız. Belediye personellerinin hepsi çok yoğun çalışıyor. Ancak MASKİ personellerinin işi çok zor. Hakiki çalışanlar ve hakiki emek verenler MASKİ personelleridir. Gelen arızalara anında müdahale ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Karataş ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUHTAR POLAT: MASKİ SAYESİNDE BAŞIMIZ DİK

"Belediye ve MASKİ personelleri bizim omurgamızdır" diyen Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat, "Dernek başkanımız Mustafa Eren ile beraber MASKİ'de çalışan sahada bizimle beraber yer alan kıymetli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bizler muhtarlar olarak kıymetli personellerimiz sayesinde sahada dik çalışıyoruz.Ben şöyle düşünüyorum, bir muhtarın sahada aktif çalışması onun omurgası olan personeller sayesindedir. Belediye personelleri ve MASKİ personelleri bizim omurgamız.Onların sayesinde sahada çalışmalarımızı yapıp dik yürüyebiliyoruz.Aradığımız andan itibaren bizimle beraber telaşa düşen tüm ekibe ve MASKİ Genel Müdürüne canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

MUHTAR BAŞIBÜYÜK: TEŞEKKÜR EDİYORUM

Altyapı hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, "Muhtar arkadaşlarımızla beraber MASKİ personellerine teşekkür etmek için bir araya geldik.Başta Genel Müdür Mehmet Yaşar Karataş olmak üzere tüm ekibe mahallem ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUHTAR ÇOLAK: ALTYAPI SIKINTIMIZ YOK

Hacı Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, "Mahallemizde altyapı çalışmaları MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş zamanında tamamlandı. Şuan mahallemizin altyapıya dair bir sıkıntısı yok. Emeği geçen herkese Genel Müdürümüz M. Yaşar Karataş'a teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN EREN: ÇALIŞMALARA BİZZAT ŞAHİDİM

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, "Muhtarlar her zaman mahallelerinin sorumlusudur. Bir şehrin altyapısı ne kadar sağlam olursa şehir o kadar düzenli ve temiz olur. Mahallelerin en temel ihtiyaçları sudur. MASKİ Genel Müdürlüğü mahallelerin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını yenileyerek ve vatandaşın kullanımına sunuyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda ne kadar emek harcandığına bizzat şahit oluyoruz. Suyun öneminin farkındayız. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranarak suyun tek bir damlasını israf etmemelerini temenni ediyoruz. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Karataş'a ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARATAŞ: MUHTARLARIMIZLA EL ELE VEREREK ÇALIŞACAĞIZ

Muhtarlarla birlikte el ele vererek hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşara Karataş, "Değerli muhtarlarımız ve mesai arkadaşlarımız böyle bir güzelliği bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim su arıza merkezi olan Paşaköşkü Su Şefliğimizdeyiz. Burası bizim kalbimiz. Muhtarlarımızın bizlere sahip çıkmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Karataş, "Göreve başladığımız andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın bize verdiği talimat; 112 gibi çalışacak, arızalara anında müdahale edip, vatandaşa verilen hizmetleri maksimum seviyede tutacaksanız olmuştu. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladık. Verilen hizmetleri bu kadar hızlı ve kaliteli olarak sundukları için bende arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla beraber bizler büyük bir aileyiz.Çalışmalarımızı gerçekleştirmek için imkânlar sağlayan, araç filomuzun güçlenmesi için destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün sizin ziyaretiniz bizim için ciddi bir şekilde moral motivasyon oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: Bültenler