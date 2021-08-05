MASKİ'den Öveçli Mahallesine Ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesine bir ziyarette bulundu.

Mahalle Muhtarı Nail Kocakaya ve mahallelilerle bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan hizmetlerin takibi ve vatandaşların memnuniyeti için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesini ziyarette bulundu. Çakır'a, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz eşlik etti. Mahalle kahvesinde muhtar Nail Kocakaya ve vatandaşların taleplerini dinleyen Çakır, 1.088 mahalleye hizmet ulaştırılması noktasında idare olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Muhtar Kocakaya da, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını belirterek mahallelerine yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar için teşekkür etti. Ziyarette Muhtar Kocakaya'ya Başkan Ergün'ün hediyeleri de takdim edildi.

Kaynak: Bültenler