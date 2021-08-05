MASKİ'den Öveçli Mahallesine Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MASKİ'den Öveçli Mahallesine Ziyaret

MASKİ'den Öveçli Mahallesine Ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesine bir ziyarette bulundu.

Mahalle Muhtarı Nail Kocakaya ve mahallelilerle bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan hizmetlerin takibi ve vatandaşların memnuniyeti için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesini ziyarette bulundu. Çakır'a, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz eşlik etti. Mahalle kahvesinde muhtar Nail Kocakaya ve vatandaşların taleplerini dinleyen Çakır, 1.088 mahalleye hizmet ulaştırılması noktasında idare olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Muhtar Kocakaya da, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını belirterek mahallelerine yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar için teşekkür etti. Ziyarette Muhtar Kocakaya'ya Başkan Ergün'ün hediyeleri de takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MASKİ'den Öveçli Mahallesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:17:02. #1.15#

title