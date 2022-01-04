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MASKİ'den Emlakdere'ye Ziyaret

MASKİ'den Emlakdere'ye Ziyaret
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MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır'ı ziyaret etti.

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Osman Yeşilçayır ile bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Başkan Ergün'ün hediyelerini de Muhtar Yeşilçayır'a takdim eden Çakır, MASKİ'nin Yunusemre ilçesinde yürüttüğü çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Çakır, Muhtar Yeşilçayır'ın istek ve taleplerini de dinledi. Muhtar Yeşilçayır da ziyaretinden dolayı Çakır'a teşekkür ederek, Başkan Ergün'e selamlarını iletti.

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