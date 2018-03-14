Maski Bolu'da, Su Ve Atıksu Yönetimini Konuştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Bolu'da düzenlenen Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürleri 8'inci İstişare Toplantısı'na katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek'in bulunduğu toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ile 30 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinden yöneticiler de yer aldı. Büyükşehirlerde ve kırsal alanlarda su ve atıksu yönetimi, içme suyu ve abone yönetimi gibi çeşitli konuların oturumlar halinde görüşüldüğü toplantıda, Türkiye genelinde görev yapan idarelerin sorunlarına ortak çözüm arayışlarına yönelik istişareler gerçekleştirildi.

Sorunlara ortak çözüm arayışı

Toplantıyı değerlendiren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, "Katılmış olduğumuz toplantı vesilesiyle diğer su ve kanalizasyon idarelerinde görev yapan meslektaşlarımızla tanışma ve değerlendirmeler yapma imkanı elde ettik. Kurumiçi işleyişimiz ile ilgili konuları görüşmenin yanında, hizmet sürecinde karşılaştığımız sorunlar ve bunların aşılmasına yönelik ortak bir çözüm geliştirmek amacıyla da fikir alışverişinde bulunduk. Hizmet kalitemizi daha da yüksek standartlara ulaştırmak adına bu gibi istişare ve görüşme toplantılarının katkısı elbette ki yadsınamaz" diye konuştu.