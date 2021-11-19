MASKİ, Ahmetli'de Muhtarları Dinledi

AHMETLİ, MANİSA (Bültenler) - Mahalle muhtarlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen hizmetlerin takibi ve vatandaşların memnuniyeti açısından mahalle muhtarlarıyla iletişimini güçlü tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Ahmetli ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Ahmetli İlçe Şefi Nilhan Kılıç da hazır bulundu. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, ilçede yürütülen hizmetler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Muhtarların taleplerini dinleyip ilgili dairelere iletilmek üzere notlar alan Çakır, yapılan çalışmaların takibi ve hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından il genelinde muhtarlarla yapılan toplantıların devam edeceğini belirtti.

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