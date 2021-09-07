Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı
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Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Sağlık

Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı Aşılamada mavi kategoriye dönen Gaziantep, vaka sayılarında ise 'Yüksek riskli bölge' olarak kırımızı kategoride yer alıyor.

Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı

GAZİANTEP - Aşılamada mavi kategoriye dönen Gaziantep, vaka sayılarında ise 'Yüksek riskli bölge' olarak kırımızı kategoride yer alıyor. Aşılamanın da verdiği rehavetle, vatandaşların cadde ve sokaklarda oluşturduğu yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında oluşan yoğunlukta maske kuralına vatandaşların bir kısmı uyarken, mesafe kuralı ise unutuldu.

Çarşıdaki yoğunluğa dikkat çekerek 'he taraf virüs kaynıyor' diyen bir genç kendisinin de maske takmadığını kaydetti. Maske takmayan bir başka vatandaş ise kendisini 'kalabalık ortama girmiyorum' diyerek savundu.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Eylül'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Merhaba Gaziantep, şimdi kalemiz gibi bir mavimiz var. Covid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca, son paylaşımlarında ise Gaziantep'in, son bir haftada en fazla vaka sayıları artan iller arasında olduğundan bahsetti.

Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı
Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı
Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı
Maskesiz vatandaşlardan maske uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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