Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti
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Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Haziran ayı itibarı ile yoğun aşılama sürecine girecek Türkiye'de herkesin merak ettiği "Eski hayatımıza ne zaman döneriz?" sorusunun cevabı yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yüzde 70 aşılama olduğu takdirde eylül-ekim aylarında maskelere veda edilebileceğini söyledi.

Türkiye, salgınla mücadele kapsamında aşı çalışmalarına hız verdi. Koronavirüs salgınına karşı aşılamada kullanılacak Alman BioNTech aşılarının yeni dozları da dün Türkiye'ye ulaştı. Uzmanlar, 120 milyon dozluk BioNTech anlaşmasının ardından tünelin ucundaki ışığın göründüğüne dikkati çekiyor.

Aşılamanın toplumsal bağışıklık sürecine etkilerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul TRT Haber yayınında değerlendirdi.

"SONBAHARDA MASKELERE VEDA EDEBİLİRİZ"

Aşıların gelmeye başlamasıyla önemli bir sürece girildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ertuğrul, bir an önce toplumsal bağışıklığın yüzde 70'in üzerine çıkması gerektiğini anlattı.

Aşı randevularına gitmenin de önemli olduğu ve vatandaşların randevularına gitmesi gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, sonbaharda rahatlamak ve maskeleri çıkartabilmek için bağışıklığın artması gerektiğini belirtti.

"Maskeleri çıkartmaya başlayabilmemiz için yüzde 70 toplumsal bağışıklık oranını tutturabilmemiz gerekiyor. Aslında mRNA aşısının geliyor olması da bizim için sevindirici. Çünkü yapılan çalışmalar, yurt dışındaki gerçek veriler de şunu göstermiş durumda; sadece hastalıktan korumakla kalmıyor aynı zamanda bulaşıcılığı da engelliyor. Bu anlamda da yurt dışının gerçek yaşam verileri böyle bir toplumsal bağışıklığı kazanmamız durumunda maskeleri çıkartabileceğimizi gösteriyor."

"HAFTALIK VAKA HARİTASINI 100 BİNDE 10'UN ALTINA DÜŞMELİYİZ"

Vatandaşların aşılansa da tedbiri elden bırakmamalarına dikkati çeken Prof. Dr. Ertuğrul, haftalık açıklanan 100 binde olgu oranlarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Salgını kontrol altına almış olmamız için açıklanan bu haritalarda 100 binde 10'un altına Türkiye ortalaması olarak düşmüş olmamız gerekiyor" dedi.

Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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