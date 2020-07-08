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Maskesiz dolaşıp çeşitli bahaneler ürettiler: "Uçtu, unuttum, düşürdüm"
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Maskesiz dolaşıp çeşitli bahaneler ürettiler: "Uçtu, unuttum, düşürdüm"

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kırıkkale'de 'maske, sosyal mesafe ve hijyen' denetimi yapıldı.

Maskesiz dolaşıp çeşitli bahaneler ürettiler:
08.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:26

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Kırıkkale'de 'maske, sosyal mesafe ve hijyen' denetimi yapıldı. Denetimler sırasında maskesiz dolaşanların bahaneleri de "uçtu, unuttum, düşürdüm" oldu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de "sosyal mesafe, maske ve hijyen" denetimi gerçekleştirildi. Sıcak havayı fırsat bilerek dışarı çıkanların büyük kısmı maske kuralına riayet etti. Maskesiz dolaşanlar da dikkatlerden kaçmadı.

"Maskem uçtu, maskemi düşürdüm, maskemi unuttum"

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile park ve bahçelerde denetim yaptı. Sosyal mesafe ve maske kullanmayan vatandaşlar tek tek uyarıldı. Maske kullanmayan bazı vatandaşlarda 'maskem uçtu, maskemi düşürdüm, maskemi unuttum' gibi çeşitli bahanelerle kendilerini savundu. Bazı vatandaşlar da polisi görünce çene altında tuttuğu, cebinden ve kolundan çıkarttığı maskeleri taktı.

İş yerlerinde de denetimlerini sürdüren polisler, dezenfektan denetimlerini yapıp, sosyal mesafe ve maske kurallarını sık sık hatırlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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