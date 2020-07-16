Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı Makam aracından indikten sonra maske takmadığını fark eden Fransa Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, önce makam aracının peşinden koştu, ardından yüzünü eliyle kapatarak önlem almaya çalıştı.

Fransa'da kutlanan Bastille Günü'nde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, kısa süreli bir panik yaşadı. Makam aracını kovalayan Runacher, maskesi gelene kadar yüzünün bir bölümünü eliyle kapattı.