Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada
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Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada

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ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletinde yaptığı bir konuşmanın sonlarında yüz maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini ararken, kürsüden destekçilerine seslenerek, "Maskemi arıyorum, başım belada" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşadığı tuhaf anlar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Biden, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada maskesini bulamayınca 30 saniye boyunca maskesini aradı.

ÜLKEDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU YOK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni maske kararına göre, Kovid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında maske takma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Biden'ın maskesini bulamadığı için panik yaşaması dikkat çekti.

Maskesini bulamayan Joe Biden paniğe kapıldı: Başım belada
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