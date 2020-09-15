'Maskeli Şebnem'in son isteğini, sevenleri yerine getirecek (2) 'O BİR SAVAŞÇIYDI'Antalya'nın Alanya ilçesinde, üçüncü kez yakalandığı lösemi nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun, Alanya HEP Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

'O BİR SAVAŞÇIYDI'

Antalya'nın Alanya ilçesinde, üçüncü kez yakalandığı lösemi nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun, Alanya HEP Üniversitesi'ndeki çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Köseoğlu'nun ölümüyle sarsıldıklarını söyleyen Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, "Göreve başladığımda beni ilk karşılayan rahmetli Şebnem hoca oldu. İlk olarak kendisinin güler yüzünü gördüm. Kim olduğunu sordum, Şebnem hoca olduğunu, rahatsız olduğunu söylediler. Kendisini aradım birkaç kez telefonla görüştük. Ama bu mücadeleyi kazanamadı. Gerçekten yüreği insan sevgisi dolu bir kişiydi. Ben görmesem de bunu fark ettim. En son sanırım 17-18 Ağustos gibiydi, WhatsApp'tan mesajı göndermiş bana, 'Hocam, çok dikkat edin' demiş. 'Biliyorsunuz Sayın Belediye Başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız hasta. Siz onlarla sık sık görüşüyorsunuz. Çok dikkat edin' dedi. Yani kendi o halinde bizi, okulu, kurumunu düşünen bir insandı. Ne diyelim, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, Alanya halkına, AHEP camiasına başsağlığı diliyorum. Her şeye rağmen iyi olduğunu, söylüyordu. Ama olmadı. İyi insanlar çok yaşamıyor derler. Kaybettik" dedi.'BİLSEYDİK SIMSIKI SARILIRDIK'Köseoğlu'nun göreve başladığı 2014 yılından bu yana birlikte çalıştığı öğretim görevlisi Polonyalı Anna Maria Bielecka, "Sadece iş arkadaşı değil gerçek bir arkadaş olarak görüyorum onu. Maalesef kaybettik. Dün sosyal medyada 'özledik' diye bir paylaşım yaptım, akşamüzeri kaybettiğimizi öğrendik. Şebnem hoca okulumuzu yaklaşık bir ay önce ziyaret etti. O da çok kısa, ayaküstü bir sohbet oldu. Böyle olacağını bilseydik, çok farklı olurdu. Koronavirüsten dolayı pek yaklaşmadık, sarılmadık, öpmedik. Bilseydik böyle olacağını çok sıkı sarılırdık" diye konuştu.'SÜPER KADIN DİYORDUK ONA'

Ağustos ayının sonlarına doğru sosyal medyadan görüştüğü Köseoğlu'nun kendisinden güneşe selam söylemesini istediğini anlatan Bielecka, "Şebnem hocamız güneşi, özellikle gün batımını çok severdi. Alanya'yı özlediğinde bizden özellikle gün batımı fotoğrafları rica ediyordu. Biz de nereye gidersek gidelim, gün batımı fotoğrafı çekip, Şebnem hocaya gönderiyorduk. Biz mümkün olduğunca güç vermek için çalıştık. O çok güçlü biriydi. Gerçekten bir savaşçıydı. Biz de 'süper kadın' diyorduk ona, bizim aklımızda hep öyle kalacak" dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA