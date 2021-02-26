Son dakika haberi: Araştırma merkezi önünde 'maskeli kardan adam' ilgi odağı oldu

ARDAHAN Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi önüne, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için personelin yaptığı 'maskeli kardan adam', çevredekilerin ilgi odağı haline geldi. Kardan adamla fotoğraf çektirmeye gelenler oldu.

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önüne, çalışanlar tarafından kardan adam yapıldı. Burnuna havuç yerleştirilen, plastik şişe kapaklarından da düğmeler yapılan kardan adamın ağız kısmına cerrahi maske takıldı. Merkez personeli, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için kardan adama maske taktıklarını söyledi. Öte yandan kentte soğuk hava nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında olmak üzere 19.5 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Damal'da 15.6, Hanak'ta 15.4, Çıldır'da 12, Posof'ta 10.2 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 13.2 derece oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI