MASKELİ HIRSIZLAR SULTANGAZİ'DEKİ KONFEKSİYON ATÖLYESİNİ BÖYLE SOYDULAR

Aynı bölgede, aynı şekilde bir gün arayla yapılan hırsızlık kamerada

İşyeri sahibi, hırsızların 1 gün önce aynı bölgede başka bir konfeksiyon atölyesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri olduğunu iddia etti

Sultangazi'de yine bir konfeksiyon atölyesinden yaklaşık 200 bin liralık kadın elbisesi çalındı.

Çağatay KENARLI, Cemil ÖZDEMİR, Emin YEŞİL - İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir işyerinden yaklaşık 200 bin liralık kadın elbisesi çalındı. Olay, Esentepe Mahallesi 2418 sokakta dün sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiilere göre, yüzleri maskeli ellerinde eldiven bulunan kimliği belirsiz 5 kişi beyaz panelvan bir minibüsle ünlü bir firmaya ait kadın elbiseleri üreten tekstil atölyesinin önüne geldi. Şüphelilerden 3'ü minibüsten inerek işyerinin ofisinin bulunduğu camın demir korkuluklarını kısa sürede kırarak içeriye girdi. Şüpheliler 12 dakika içerisinde atölyenin hazırladığı, firmanın ana deposuna yollanmak üzere bekleyen yaklaşık 200 bin liralık elbiseyi çaldı. Şüpheliler kadın elbiselerini, firmanın üretim kısmında bulunan elbise askılarından alarak önce ofis katına, oradan da geldikleri panelvan minibüse yükledi. Bu sırada bazı elbiselerin yola döküldüğü ve hırsızların bunlarla ilgilenmediği dikkat çekti. Şüphelileri fark eden komşular hırsızlık olayına tepki göstererek durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların evlerinden aşağıya inmesinden korkan hırsızlar hızlıca olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15 DAKİKADA BÜTÜN EMEKLEMİZİ ÇALDILAR

İş yeri sahibi Yasin Tekin, Bu sabah bir hırsızlık olayı oldu. Biz yedi kardeş imalathanemizde çalışıyoruz. Sabah 07.05 sıralarında içeriye giriyorlar. Yüzleri maskeli, ellerinde ise eldiven bulunuyor. Yaklaşık 15 dakika içinde ünlü bir marka için hazırladığımız 200 bin liranın üstündeki bugün yüklenecek mallarını çalıyorlar. Önce camda bulunan demiri levyeyle kırıyorlar. Daha sonra dükkanın alt katına inerek burada bulunan malları yerlere döke döke bizim ürünlerimizi çalıyorlar. Çalınan eşyalarımız sadece elbiselerimiz değil, işyerimizde bulunan 3 bilgisayar ve stüdyo çekimlerinde de kullandığımız fotoğraf makinemizi ve vantilatörümüzü çaldılar dedi.

AYNI HIRSIZLARIN 1 GÜN ARAYLA İKİNCİ BÜYÜK VURGUNU

Yasin Tekin, Yüzleri maskeli 6 kişinin aynı panelvan minibüsle Sultangazi'de bulunan bir arkadaşımızın konfeksiyon atölyesinden 5 dakika içinde 200 bin liralık kot pantolon çalan kişilerle aynı kıyafet, aynı maskeleri takan kişiler olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.

BAŞKA İNSANLARIN CANI BAYRAM ÜZERİ YANMASIN

Buradan sesimizin gittiği yere kadar seslenmek istiyoruz diyen Tekin, Başka insanların canı bu şekilde yanmasın. Bayram üzeri burada 40 kişi çalışıyor. Ürünleri firmaya yollayamadığımız için firma bile bizi dava edecek ve çalışanlarımıza karşı bayram üstü mahcup duruma düşeceğiz. Hatta maaşlarımızı ödeyemeyecek duruma geldik. İşlerimize ve hesaplarımıza resmen faça atıldı ve insanların hayatı karartıldı şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA