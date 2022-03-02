Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Milyonların gözü bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da yapılacak. Salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak kurulun masasındaki en önemli konu başlığı ise maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı olacak. Toplantı sonrasında bu konuda bir açıklama yapacağını belirten Bakan Koca paylaşımında "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.
Salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgında gelinen son noktayı ve kısıtlamaları konuşmak üzere bugün biraraya gelecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bilim kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.
Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirlerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair mesaj vermişti.
Bu kapsamda, açık havada maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrası saat 18'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.