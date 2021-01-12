Maske zorunlu mu? Arabada maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası nedir?
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Maske zorunlu mu? Arabada maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası nedir?

12.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:35
Maske zorunlu mu? Arabada maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası nedir?

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında en önemli faktör maske, temizlik ve hijyen olarak değinilmektedir. Peki, Maske zorunlu mu? Arabada maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası nedir?

Ülke genelinde maske zorunluluğu getirildi. Koronavirüs ile mücadelede vaka sayılarında yaşanan düşü sebebiyle Maske zorunlu mu? Arabada maske takmak zorunlu mu? Maske takmamanın cezası nedir? gibi sorular sorulmaya başlandı. Soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

ARABADA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda ve arabada maske takmak zorunlu hal geldi. Özel araç içinde aileniz dışında birileri var ise araç içinde maske takmak zorunlu. Onun dışında araç içinde maske takmak zorunlu değil. Toplu taşıma araç içlerinde ise maske takmak zorunlu.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işmler başlatılacak. Maske takma zorunluluğu kuralına uymayan kişilere idari para cezası uygulanacak

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