Maske ve eldiven kontrolü
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Maske ve eldiven kontrolü

Maske ve eldiven kontrolü
Bültenler - Haberler | Güncel

Kemalpaşa Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilecek tam kapanma öncesi ilçedeki fırın ve unlu mamül üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kemalpaşa Belediyesi, özellikle pandemi günlerinde halk sağlığını korumak adına aldığı tedbirleri elden bırakmıyor.

Pandemi döneminde halkın sağlığını her şeyden önde tutan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, ilçe genelinde ekmek ve unlu mamül üretimi yapan fırınlara hijyen denetimi yaptı. İşletmelerde, imalathanelerin hijyen standartları açısından denetimi gerçekleştirilirken, fiyat ve gramaj kontrolü yanı sıra çalışanlara maske, eldiven ve hijyen tedbirleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

"HALKIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kemalpaşa Halkı'nın sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir şeye müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Başkan Karakayalı,"İçerisinde bulunduğumuz pandemi şartlarında halkımızın sağlığını korumak görevimiz. Biz de ekiplerimizle bu kapsamda tam kapanma öncesinde özellikle fırınlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

Kaynak: Bültenler

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