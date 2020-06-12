Maske üreticilerinden fırsatçılara isyan Maske üreticilerinden fırsatçılara isyanMALATYA'da, maske üretimi yapan firma sahipleri, maske yapımında kullanılan kumaş fiyatının pandemi sonrası 10 kat arttığını bildirirken, firma sahibi Ali Pektaş, "Malzeme fiyatlarının fırsatçılar tarafından sürekli artırılması nedeniyle maliyet...

Maske üreticilerinden fırsatçılara isyan

MALATYA'da, maske üretimi yapan firma sahipleri, maske yapımında kullanılan kumaş fiyatının pandemi sonrası 10 kat arttığını bildirirken, firma sahibi Ali Pektaş, "Malzeme fiyatlarının fırsatçılar tarafından sürekli artırılması nedeniyle maliyet ortalamasını tutturamıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte maske günlük hayatın bir parçası haline gelirken, üreticiler fırsatçılara sitem etti. Maske imalatı yapan firma sahipleri, üretimde kullandıkları kumaşın kilosunu daha önce 2 dolara şu an ise 20 dolara aldıklarını söylediler. Firma sahipleri, fırsatçılara karşı yetkililerden destek istedi.

Maske üretimi yapan bir firmanın sahibi Ali Pektaş, "Maske konusunda dünyada söz sahibi olabiliriz. Ancak kullandığımız malzemelerin fiyatlarının fırsatçılar tarafından sürekli artırılması nedeniyle maliyet ortalaması tutturamıyoruz. Üreticiler kumaş konusunda sıkıntı yaşıyor. Maske kumaşının pandemi öncesi kilo fiyatı 2 dolardı, şu an 20 dolar. Yine lastiğin 40 lira olan kilosu 80 liraya yükseldi. Buna bir standart getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ANLAŞMAMIZ 1.5 MİLYAR ADET ÜSTÜNDE AMA ÖN GÖREMİYORUZ'

Kendilerinin 1 milyarın üzerinde maske siparişi aldıklarını aktaran Pektaş, "Tedirgin olduğumuz nokta diğer bileşenleri temin ederken neyle karşılaşacağımızı bilmememiz. Piyasada iş yapan bazı arkadaşlarımızın zararına mal gönderdiklerini biliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA