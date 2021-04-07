Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
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Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hande Erçel ile yaptığı canlı yayında kafelerde maskesiz oturanlara "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" diyen Kerem Bürsin'e Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Haddinibilkerembürsin" etiketiyle oyuncuya öfke kustu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Maske takmayanlara hakaret eden Bürsin, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

"MASKESİZ KAFEYE GİDENLER SALAK"

Canlı yayın sırasında gerilen Kerem Bürsin "mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi de çıkarıyorsunuz. Affedersiniz ama siz salaksınız. Ailelerinizi insanları bir düşünün" dedi. Bürsin'in sözlerini duyunca şoke olan Hande Erçel'in şaşkınlığı ise suratına yansıdı.

TEPKİ YAĞIYOR

"Haddinibilkerembürsin" etiketiyle Twitter'da gündem olan oyuncuya binlerce tepki yağıyor. Oyuncu için "Biraz üslubuna dikkat et" ve "Böyle insanlar neden ünlü" yorumu yapıldı.

İşte Kerem Bürsin için yapılan bazı yorumlar...

Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Maske takmayanlara 'Salak' diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (3)
COVİD 19: Oda bi değişik tabi maske takmayanları ''Salak'' diye uyarırken kendiside yanındaki ile birlikte sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde yayın açmış. Demek ki mutasyon geçirmiş '' APTAL '' olmuş . Birinin açıklaması lazım bunu kerem persil' e bunu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UĞUR DURAN: Kerem'e gösterilen tepkinin aynısından istiyorum. Adam haklı. Vaka sayısında dünyada 1. sıraya yükselmemizin sebebi işte bu Kerem'in bahsettiği insanlardır. Takacaksın o maskeyi.
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
EMRAH TOSUNOGLU: Sen kim oluyorsunda millete salak diyorsun oyuncu bozuntusu herkesin kendi kişisel kararıdır ülkede kanun var nizam var takmıyosa kolluk kuvvetleri gereken cezayı keser bu ülke sizin gibi kendi begenmiş ukala düümbeleklerinden çok çekiyor herkez kendi işine baksın lütfen
Cevap Yaz 26 7 Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:22:03. #1.15#
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