Maske takmayanlara ağır sözler söyleyen Kerem Bürsin özür diledi

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Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin Kerem Bürsin, kafelerde maskesiz oturanlara, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" dedi. Bürsin tepkiler üzerine özür diledi.

Oyuncu Kerem Bürsin, "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'le Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu. Oyuncu ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya affedersiniz de salaksınız! I am sorry, salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün" dedi.

KEREM BÜRSİN'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Oyuncunun sözleri #haddinibilkerembürsin hashtag'i ile TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Birçok kişi Kerem Bürsin'i eleştirirken, bazı kullanıcılar ise artan vaka sayılarını da hatırlatarak oyuncuya destek verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Kullandığı ifadelerin tepki çekmesi üzerine Bürsin, sosyal medya hesabından bugün yeni bir video paylaşarak özür diledi.

Bürsin "Dün canlı yayında kullandığım bir kelime, başka bir şey oldu… Bu yüzden kabul ediyorum 'salak' kelimesini kullanmak doğru ve hoş bir tercih değildi. Hatta yanlıştı. Bu yanlışım için özür dilerim" ifadelerini kullandı.