Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu
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Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde maske takmayan öğretmen Ramazan Erdoğan, kendisine ceza yazmak isteyen, maskesiz olan polis memurunu uyardı.

Maske takmayan öğretmen ve polis birbirinden şikayetçi oldu
23.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:43

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde maske takmayan öğretmen Ramazan Erdoğan, kendisine ceza yazmak isteyen, maskesiz olan polis memurunu uyardı. İkili arasında çıkan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki özel okulun bahçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan okula gelen öğretmen Ramazan Erdoğan, bahçede tamirat çalışması yapmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, Erdoğan'ın maskesiz çalıştığını fark edince durup, öğretmene maske takması konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan bunun üzerine polise kendisinin de maske takmadığını söyledi. Bu sırada bir anda polisler ile Erdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdüğü sırada, Erdoğan'ın telefonu yere düşüp kırıldı. Olayın ardından polis memuru ile Erdoğan adliyeye giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.'MASKELERİ YOKTU UYARDIM'Ramazan Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı;

"Okul bahçesinde çiçek köklerini kazıyordum. O sıra polis ekibinin geçtiğini gördüm. Maskemin neden olmadığını sordular. Yalnızdım bahçede maske takmamıştım. Sonra gidip maskemi taktım. Ceza kesmek için kimliğimi istediler. Onların da maskesi yoktu ben de polis memurlarını uyardım.  Sonrasında bana kızdılar. O sırada polislerin plakalarının fotoğrafını çekmek istedim. Elini elime vurarak telefonumu yere düşürdü ve ekranı patladı. Kolumu büktü ve boynumu bükmeye çalıştı. Daha sonra polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 'görevi kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'yaralama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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