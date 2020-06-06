Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
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Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı

İZMİT'te, halk otobüsüne maskesiz binen kadın, sürücü ile yolcuların uyarısı üzerine, elindeki maskeyi sallayarak, "Takmayacağım" dedi.

Maske takmayan kadın kendini uyaranlara saldırdı
06.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:12

İZMİT'te, halk otobüsüne maskesiz binen kadın, sürücü ile yolcuların uyarısı üzerine, elindeki maskeyi sallayarak, "Takmayacağım" dedi. Kadın, kendisini uyaran kadınlara da küfredip, saldırdı.  

İzmit Gündoğdu Boğazova Caddesi'nde meydana gelen halk otobüsüne binen bir kadın, maske takmadı. Sürücü, adı öğrenilemeyen kadını maske takması için uyarak, "Maskesiz yolcu almıyorum" dedi. Küçük çocuğu ile birlikte koltuğa oturan kadın ise, "Kapa çeneni nasıl almıyorsun" yanıtı verdi. Bunun üzerine başka bir kadın yolcu, "Terbiyesiz" diyerek, kadına maske takmaması durumunda şikayetçi olacağını bildirdi.

Kadın ise elindeki maskeyi kadına doğru sallayarak, "Bak takmıyorum" dedi. Sürücünün, suçlu olduğunu söylediği kadın, "Kimi çağırırsan çağır" diye konuştu.Kadın daha sonra ayağa kalkarak, ön koltukta oturan kadınlara küfredip, saldırdı.Bu sırada küçük bir çocuk, "Yeter" diye bağırırken, otobüs sürücüsü kadınları ayırmaya çalıştı. Şikayet üzerine gelen polis, kadın ile sürücü ve yolcuların ifadelerini aldı.Maske takmayan kadına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymaması nedeniyle ceza kesileceği belirtildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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